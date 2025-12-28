Sorprende in casa il ladro e riceve un pugno in faccia

Era rientrato a casa il proprietario dell'appartamento di via Montello a Portico di Caserta, un 60enne, quando ha sorpreso il ladro in camera da letto.Il malvivente scoperto ha cercato di scappare e per guadagnarsi l'uscita, ha colpito il 60enne con un pugno in pieno volto. Tramortito il 60enne. 🔗 Leggi su Casertanews.it

