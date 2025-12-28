Sono cadute le foglie sul mio balcone | vicini aggrediti dal branco con mazze e ombrelli

Una semplice lite condominiale in viale Leone San Cristoforo a Portici, avvenuta il 26 dicembre intorno alle 14, è degenerata in un’aggressione violenta ai danni di una famiglia. L’episodio, originato da una discussione tra vicini, si è concluso con l’utilizzo di mazze e ombrelli da parte di un gruppo di aggressori. Un evento che evidenzia i rischi di tensioni non risolte tra condomini e la necessità di interventi adeguati.

Una banale lite condominiale, avvenuta in viale Leone San Cristoforo a Portici, lo scorso 26 dicembre intorno alle ore 14, si è trasformata in una brutale aggressione ai danni di un nucleo familiare. Come denunciato dalle vittime, dopo che le parti si erano confrontate con toni accesi sulla.

