Sommossa in carcere attenzione alta e presidio di forze dell' ordine

Nelle carceri italiane, il sovraffollamento e le condizioni di vita difficili continuano a rappresentare una sfida. Durante le festività, la mancanza di incontri con i familiari può aggravare il malcontento tra i detenuti. Domenica pomeriggio, nel carcere di Venezia, si è verificata una breve sommossa nel reparto maschile, con l'intervento delle forze dell'ordine e un'attenzione particolare alla sicurezza.

Sovraffollamento, difficoltà e una condizione invivibile per chi è recluso durante le feste - e non può rivedere né risentire i parenti - peggiorano il clima all'interno dei penitenziari: a Venezia, nel pomeriggio di domenica, si è sollevata una piccola sommossa in quello maschile.

