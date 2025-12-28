Soldi ad Hamas Nove arresti
"Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro con il sangue". Sette milioni di euro destinati a tre società di beneficenza per la Palestina sono finiti nelle tasche di Hamas, responsabile della strage del 7 ottobre in Israele. Queste le conclusioni di un’indagine della procura nazionale antimafia e antiterrorismo di Genova, condotta anche attraverso intercettazioni. Nove le richieste di custodia cautelare. La Digos e la Guardia di Finanza ne hanno eseguite sette. Fra gli arrestati Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia. Secondo la Procura stava per fuggire in Turchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Raccoglievano soldi tramite onlus e li spedivano a Hamas: nove arresti a Genova
Leggi anche: Fondi ad Hamas attraverso enti benefici: nove arresti, uno a Sassuolo
Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Sette milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti a Genova. C’è anche il presidente dei palestinesi in Italia; Terrorismo, sette milioni di euro ad Hamas da tre società di beneficenza con le cellule italiane: sette arresti, 2 latitanti; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione.
Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun - Tra gli arrestati, anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun. tg24.sky.it
Breaking News delle 14.00 | Soldi ad Hamas: nove arresti, tra cui Hannoun - In questa edizione: Soldi ad Hamas: nove arresti, tra cui Hannoun. libero.it
Blitz nell’ex convento, un arresto: "È il referente toscano di Hamas. Fiume di soldi per il terrorismo" - Maxi indagine della procura di Genova: "Il 70% dei fondi dirottati su attività dell’organizzazione". msn.com
Finanziamenti ad Hamas per 7 mln attraverso associazioni, nove arresti
Raccoglievano i soldi degli italiani per aiutare i bambini di Gaza e poi li usavano per finanziare il terrorismo di Hamas. Tutto questo accadeva mentre l'estrema sinistra e i pro pal mettevano le nostre città a ferro e fuoco. Arrestato anche il capo dei Palestinesi in - facebook.com facebook
Usavano i soldi della beneficenza per finanziare Hamas ed il terrorismo. Arrestati 9 islamisti in Italia. Ne ho parlato a Studio Aperto e TG4, che ringrazio. Grande lavoro del Ministero dell’Interno, della Digos e delle forze dell’Ordine tutte #lega #patriots x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.