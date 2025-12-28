soldi ad hamas nove arresti

"Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro con il sangue". Sette milioni di euro destinati a tre società di beneficenza per la Palestina sono finiti nelle tasche di Hamas, responsabile della strage del 7 ottobre in Israele. Queste le conclusioni di un’indagine della procura nazionale antimafia e antiterrorismo di Genova, condotta anche attraverso intercettazioni. Nove le richieste di custodia cautelare. La Digos e la Guardia di Finanza ne hanno eseguite sette. Fra gli arrestati Mohammad Hannoun, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia. Secondo la Procura stava per fuggire in Turchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

