Sociale, partnership tra Palazzo Lombardia e Banca Intesa.

"Una collaborazione finalizzata a promuovere progetti di interesse comune in ambito sociale, rafforzando l’alleanza tra pubblico e privato a sostegno delle persone più fragili". È questo l’intento della delibera approvata dalla Giunta regionale per un accordo quadro tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo. Tale accordo, la cui sottoscrizione è prevista a gennaio, prevede lo sviluppo di iniziative ad alto impatto sociale in cinque ambiti prioritari: il senior housing, con la sperimentazione di nuovi modelli abitativi e di servizi per anziani autosufficienti; la disabilità, attraverso il rafforzamento delle reti territoriali e il sostegno ai progetti di vita delle persone con disabilità, con particolare attenzione all’autonomia abitativa e lavorativa; il disagio giovanile, mediante interventi educativi, di supporto psicologico, prevenzione dei comportamenti a rischio, contrasto al bullismo e al cyberbullismo; innovazione sociale nel Terzo Settore, sostenendo lo sviluppo di competenze manageriali, progettuali e digitali degli enti, nonché la creazione di nuovi modelli e servizi capaci di rispondere ai bisogni sociali emergenti; educazione finanziaria, rivolta in particolare ad adulti in condizione o a rischio di povertà o esclusione sociale, per rafforzare l’autonomia economica e la sostenibilità nel tempo dei percorsi di inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

