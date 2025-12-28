Soccorso dei cittadini. Scatta la raccolta fondi per l’ambulatorio.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Quando i servizi vengono meno, sono i cittadini a farsi carico dei bisogni della comunità. È con questo spirito che la Lista civica L’Alternativa ha lanciato una raccolta fondi per sostenere l’ ambulatorio medico di Buriano, che viene considerato un presidio sanitario ritenuto fondamentale per la frazione e per il territorio circostante. L’obiettivo dell’iniziativa è concreto e immediato: reperire le risorse necessarie per l’acquisto di due persiane e di un condizionatore d’aria. Interventi semplici, ma considerati indispensabili per garantire condizioni di maggiore comfort, sicurezza e dignità sia ai pazienti sia al personale sanitario che opera nella struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

