Smartphone nuovo? Guida alla configurazione in 10 minuti senza perdere nemmeno un contatto
Acquistare un nuovo smartphone è sempre un momento di entusiasmo. La confezione ancora sigillata, il profumo di elettronica appena uscita dalla fabbrica, la promessa di prestazioni migliori. Eppure, subito dopo l’euforia iniziale, arriva quello: il dubbio. Come faccio a trasferire tutto. E se perdo i contatti. Le foto della comunione di mio figlio sono al sicuro. WhatsApp, poi, quello è un capitolo a parte. La verità è che nel 2025 configurare un telefono è diventato tremendamente più semplice rispetto a qualche anno fa. Che si tratti di un dispositivo Android o di un iPhone, i produttori hanno capito che nessuno ha più voglia di passare ore a capire dove cliccare. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche: Alla guida con lo smartphone in mano e senza casco: ritirate 12 patenti e sequestrati 3 ciclomotori
Leggi anche: Badminton, Gianna Stiglich vince il Trinidad and Tobago International senza perdere nemmeno un set
Telefono nuovo? Nessun problema, ecco come configurarlo senza perdite di tempo; Come passare da Android a iOS; BMW iX3, com'è fatto dentro il nuovo SUV bavarese; APN Kena Mobile | Parametri | Internet | Configurazione | Android | iPhone | iPad -.
Come configurare un telefono nuovo – La Guida completa per Android e iOS - Vi spieghiamo passo dopo passo come configurare un telefono nuovo: la guida completa per smartphone Android e iOS (iPhone). techprincess.it
Come scegliere un nuovo smartphone: guida ai componenti e ai termini più comuni - Scegliere un nuovo smartphone adatto alle proprie esigenze non è sempre facilissimo, soprattutto se si vuole essere sicuri di spendere la giusta cifra. macitynet.it
Quale smartphone regalare a Natale? La guida per scegliere quello giusto in base alle esigenze - Come da tradizione, anche quest'anno gli smartphone (qui la guida ai migliori del 2025). corriere.it
Perché il nuovo caricabatterie da 150 $ di Anker è una svolta
Quale oggetto sarà al centro delle nostre vite nel nuovo anno Che cosa va riscoperto «Come stiamo in relazione con i nostri figli non dipende dallo smartphone, ma dalle domande scomode che siamo o non siamo in grado di fare»: così lo psicologo Matteo - facebook.com facebook
Vi diamo una mano per passare al nuovo smartphone, così da evitare grattacapi x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.