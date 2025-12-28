Skoda nei ricordi di John Haugland

Durante la sua giovinezza, John Haugland ha avuto l’opportunità di lavorare come apprendista meccanico, entrando in contatto con diverse Škoda Octavia Touring Sports. Questa esperienza ha rappresentato un momento importante nel suo percorso, permettendogli di conoscere da vicino il design e le caratteristiche di questo modello. La sua memoria di quei giorni si lega a un rapporto autentico con il marchio, testimonianza di un legame duraturo con la casa automobilistica.

Da giovane apprendista meccanico, John ebbe la fortuna di avere accesso a diverse Škoda Octavia Touring Sports sul posto di lavoro. La possibilità di osservare e maneggiare queste vetture accese in lui un entusiasmo che presto si tradusse in azione concreta: acquistò una delle auto, la restaurò personalmente e la preparò per gare in circuito.

