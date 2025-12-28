È partita la terza fase dei lavori di efficientamento del sistema di illuminazione monzese. I tecnici di Acinque Tecnologie, in accordo con gli uffici del Comune, stanno procedendo alla dismissione e alla sostituzione di numerosi quadri elettrici di vecchia generazione con nuovi strumenti moderni. I cantieri, attualmente, stanno interessando un’ampia fetta della città, in particolare i quartieri San Donato e San Rocco. Si sta procedendo con le sostituzioni in via Buonarroti, via Vecellio, via Masaccio, via Bramante da Urbino, via Franchetti, via Alberti e via Martini, a San Donato. Invece a San Rocco, sono in corso lavori in via Mercadante, via Tripoli, via Sant’Alessandro, e ancora in via San Rocco, via Boezio, via Solone, via Paisiello, passando, in maniera articolata, nel reticolato di via Cellini, via Petrella, via Nazario Sauro, via Platone, via Aristotele, via Talete, via Socrate, ed infine in via Gentile, via Monte Santo, via Aquileia e via Lucca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sistemi all'avanguardia in arrivo. Tecnici di Acinque al lavoro: nuovi quadri elettrici nei quartieri

