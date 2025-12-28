Sinner-Alcaraz il duello di fine anno | c’è nuovo premio in ballo Con un pericoloso intruso…

Il 10 gennaio a Seoul, Sinner e Alcaraz si sfideranno in un match di esibizione, segnando un momento importante per il tennis internazionale. In questa occasione, è stato annunciato un nuovo premio in palio, aggiungendo interesse a un confronto tra due tra i giovani più promettenti del circuito. La partita promette di essere un’occasione di confronto tra due talenti emergenti, con un elemento inaspettato che rende ancora più interessante l’evento.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si troveranno uno di fronte all’altro il prossimo 10 gennaio, quando si daranno battaglia in un evento di esibizione in quel di Seoul. Il confronto di esibizione previsto nella capitale della Corea del Sud, a cui potrebbe fare seguito uno scambio nel Million Dollar One Point Slam del 14 gennaio. potrebbe rappresentare un antipasto della possibile finale degli Australian Open, prevista sul cemento di Melbourne domenica 1° febbraio. Il sorpasso da parte dello spagnolo in vetta alla classifica dei premi monetari di stagione e l’incoronazione dell’altoatesino a Campione del Mondo da parte dell’ITF hanno indubbiamente alimentato il duello tra i due mattatori della scena internazionale nel corso dell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Oasport.it

