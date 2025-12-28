Sindaco pestato a sangue è caccia all' aggressore La sorella | Sarebbe morto vogliamo giustizia
Sono in corso le indagini sull'aggressione che ha coinvolto il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, rimasto gravemente ferito durante un episodio avvenuto a pochi passi dalla sua abitazione. La sorella ha dichiarato che l'aggressore avrebbe potuto uccidere il primo cittadino, sottolineando la richiesta di giustizia. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine lavorano per identificare il responsabile.
Proseguono le indagini sulla brutale aggressione ai danni del sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto a pochi metri dalla sua abitazione nella serata di Santo Stefano. L’aggressore avrebbe conosciuto movimenti e abitudini del primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
