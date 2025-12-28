Sindaco aggredito stazionarie le condizioni di Carmine Siano
Il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, rimane in condizioni stazionarie dopo l'aggressione avvenuta la sera di Santo Stefano. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, ma al momento non si registrano cambiamenti nelle sue condizioni di salute. Continueranno gli accertamenti e le verifiche da parte delle autorità competenti per chiarire i motivi dell'episodio.
Tempo di lettura: < 1 minuto Restano stazionarie le condizioni di Carmine Siano, il sindaco di Castiglione del Genovesi (Salerno) vittima di un brutale pestaggio la sera di Santo Stefano. Il primo cittadino è ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Salerno e, se non ci saranno controindicazioni, domani sarà sottoposto ad intervento chirurgico. A seguito dell’aggressione Siano ha riportato fratture alla gamba, al braccio e alla mano, oltre a diverse lesioni sul corpo. Di pari passo proseguono le indagini per risalire all’aggressore che, con il volto coperto e probabilmente armato di una spranga, ha ridotto in gravi condizioni il sindaco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
