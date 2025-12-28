Sindaco aggredito il Vescovo Bellandi | Pregherò per la sua guarigione no odio ma giustizia

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, esprime solidarietà al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di un’aggressione. In un messaggio di vicinanza, pregherà per la sua guarigione, sottolineando l’importanza di cercare giustizia senza odio. Questo episodio richiama l’impegno della comunità nel promuovere la pace e il rispetto reciproco, valori fondamentali per il vivere civile.

L'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, "esprime profondo dolore per la brutale aggressione subita dal sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, e desidera manifestare a lui, ai suoi familiari e all'intera comunità castiglionese la più sincera.

