Silent Hill Konami vuole supportare la serie pubblicando un gioco all’anno

Silent Hill, iconico franchise horror, ha recentemente fatto il suo ritorno nel mondo dei videogiochi dopo più di dieci anni di assenza. Konami ha annunciato il suo impegno a sostenere la serie, con l’obiettivo di pubblicare un nuovo titolo ogni anno. Questa strategia punta a rafforzare la presenza del franchise e a offrire ai fan un’esperienza costante nel mondo inquietante e affascinante di Silent Hill.

Dopo oltre un decennio di assenza quasi totale, Silent Hill è tornato con forza sulla scena videoludica, con Konami che ha precisato di voler continuare a supportare la serie, rilasciando un gioco all'anno. Ricordiamo che negli ultimi anni la saga horror è tornata alla ribalta, visto che il remake di Silent Hill 2, pubblicato nell'ottobre 2024, e l'uscita di Silent Hill f nel settembre 2025 hanno segnato una vera ripartenza per lo storico survival horror di Konami. Due progetti diversi per tono e ambientazione, ma accomunati dall'obiettivo di rilanciare il brand agli occhi dei fan storici e di una nuova generazione di giocatori.

