Sicilia si delinea il governo Schifani bis | Ella Bucalo scalza Elvira Amata

Fratelli d’Italia cambierà due assessori e spedirà in giunta al loro posto due donne, entrambe new entry alla Regione. La Dc difficilmente tornerà nel governo ma non è detto che questo consenta all’Mpa di aumentare la propria pattuglia. In bilico i due tecnici. La partita del rimpasto è iniziata, dietro le quinte, durante le votazioni della Finanziaria. E per quanto non sia chiusa consente. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, si delinea il governo Schifani bis: Ella Bucalo scalza Elvira Amata Leggi anche: Elvira Amata cammina per la Sicilia: turismo sostenibile al centro del press tour “Sicilia a piedi e in bicicletta” Leggi anche: Corruzione, la Procura chiede il rinvio a giudizio per Elvira Amata: mozione di sfiducia per Schifani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sicilia, potenziamento sanità isole minori e manovra finanziaria: la Lega applaude le misure; Sicilia, si delinea il governo Schifani bis: Ella Bucalo scalza Elvira Amata. Sicilia, si delinea il governo Schifani bis: Ella Bucalo scalza Elvira Amata - Gli scenari per il valzer in giunta: la senatrice barcellonese di FdI dimetterebbe da Palazzo Madama dove subentrerebbe Francesco Scarpinato, un altro assessore regionale considerato con le valigie in ... gazzettadelsud.it

Crisi idrica in Sicilia, Schifani: “criticità ultradecennali, mio governo già al lavoro sulle soluzioni” - “Accogliamo con attenzione le osservazioni della Corte dei conti che richiamano criticità strutturali maturate in oltre vent’anni e un quadro normativo che, in alcuni casi, ha generato una frammentazi ... strettoweb.com

Emergenza idrica e dissalatori, avanti nonostante il referto della Corte dei Conti, Schifani: “Senza dissalatori sarebbe peggio” - E' uno dei passaggi del referto della Corte dei Conti sulla crisi idrica ma per il Presidente della ... blogsicilia.it

La Sicilia nel 2050: 859mila persone in meno, superata da Piemonte ed Emilia. Per ogni occupato due persone da mantenere Il report dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno delinea il quadro demografico tra 25 anni. L'isola perderà il 18% della popola - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.