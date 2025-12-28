Si è spento Severino Mingroni simbolo di resilienza e attivismo per i diritti dei disabili

Severino Mingroni, figura di riferimento nel campo dei diritti delle persone con disabilità, si è spento all’età di 66 anni. Attivista impegnato da sempre, ha dedicato la propria vita a promuovere l’inclusione e la tutela delle persone con disabilità gravi. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sull’importanza di continuare il suo lavoro e di sostenere i principi di resilienza e diritti civili.

È morto a 66 anni Severino Mingroni, attivista noto per il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità gravi. Dal 1995 era affetto da Locked-in Syndrome, conseguenza di una trombosi cerebrale che lo aveva immobilizzato e privato della parola, ma non della sua coscienza e.

