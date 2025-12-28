Si chiude il Giubileo | Resteremo pellegrini

Oggi pomeriggio alle 15.30 in Cattedrale, il vescovo Livio Corazza presiederà la messa della chiusura diocesana del Giubileo della Speranza, con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria alle condizioni stabilite. Ovvero abbinando alla partecipazione a questo momento solenne una confessione, l’eucarestia e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. Il Giubileo terminerà poi definitivamente fra una settimana, con la cerimonia di papa Leone. "Si conclude il Giubileo con gli ultimi pellegrinaggi – ha affermato il vescovo negli orientamenti dell’anno pastorale – ma non viene meno il compito di essere, tutti e sempre, pellegrini di speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si chiude il Giubileo: "Resteremo pellegrini" Leggi anche: Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti Leggi anche: Si chiude nelle diocesi toscane il Giubileo della Speranza: il programma delle celebrazioni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si chiude il Giubileo: Resteremo pellegrini. Si chiude il Giubileo: "Resteremo pellegrini" - Il crocifisso trionfante replicato in tutti i vicariati: "Simbolo di speranza". msn.com

In cattedrale il Giubileo si chiude in musica - Cattedrale gremita a Città di Castello per un evento che ha celebrato in musica la chiusura del Giubileo. msn.com

Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di San Giovanni: aperta nel 1425 è la più antica di Roma (e del mondo) - Domani il rito si ripete nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il 6 gennaio 2026 sarà papa Leone XIV a sigillare quella di San Pietro ... msn.com

Cattedrale, si chiude il Giubileo: un'esperienza di grazia - facebook.com facebook

Il vescovo Crociata chiude il Giubileo 2025 nella diocesi di Latina: la celebrazione domenica x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.