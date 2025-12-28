Si chiude il Giubileo Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti
A Lucca, il Giubileo si conclude anche con un omaggio e una preghiera per monsignor Enrico Bartoletti, arcivescovo di Lucca e segretario generale della Cei. Papa Leone XIV, il 21 novembre scorso, ha approvato infatti il decreto sulle sue virtù eroiche, proclamandolo venerabile. Un riconoscimento che rappresenta un importante traguardo per la Chiesa cittadina e che suggella simbolicamente l’ Anno Santo 2025. Secondo la bolla di indizione di Papa Francesco questo Giubileo si è infatti centrato sul tema della speranza e a Bartoletti – che da vescovo aveva come motto: In spe fortitudo (Nella speranza, la forza) – viene riconosciuta l’eroicità con cui visse, da uomo di fede, la speranza per la Chiesa e l’umanità intera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Giubileo degli imprenditori al santuario di Caravaggio con monsignor Delpini
Leggi anche: Giubileo degli imprenditori al santuario di Caravaggio con monsignor Delpini
Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti; Conclusione Giubileo nella Diocesi di Lucca; Lucca, conclusione del Giubileo in diocesi nel segno del venerabile Enrico Bartoletti.
Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti - 30 nella Cattedrale di San Martino dove si terrà una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. lanazione.it
Chiusura del Giubileo 2025. La preghiera dell’arcivescovo Caiazzo - Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, ha scritto in vista di domani, domenica 28 dicembre 2025, giorno in cui si chiude l’anno ... corrierecesenate.it
Si chiude il Giubileo: celebrazioni del vescovo Bernardino nelle diocesi di Grosseto e Pitigliano - Il vescovo Bernardino chiude l'anno del Giubileo nel duomo di Orbetello e nella cattedrale di Grosseto. grossetonotizie.com
“Il Giubileo si chiude, ma la speranza rimane”. È il cuore del messaggio che il cardinale Augusto Paolo Lojudice affida alla comunità diocesana nella messa per la chiusura dell’anno santo, celebrata nel Duomo. Un’omelia che non si limita a concludere un te - facebook.com facebook
Il vescovo Crociata chiude il Giubileo 2025 nella diocesi di Latina: la celebrazione domenica x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.