A Lucca, il Giubileo si conclude anche con un omaggio e una preghiera per monsignor Enrico Bartoletti, arcivescovo di Lucca e segretario generale della Cei. Papa Leone XIV, il 21 novembre scorso, ha approvato infatti il decreto sulle sue virtù eroiche, proclamandolo venerabile. Un riconoscimento che rappresenta un importante traguardo per la Chiesa cittadina e che suggella simbolicamente l’ Anno Santo 2025. Secondo la bolla di indizione di Papa Francesco questo Giubileo si è infatti centrato sul tema della speranza e a Bartoletti – che da vescovo aveva come motto: In spe fortitudo (Nella speranza, la forza) – viene riconosciuta l’eroicità con cui visse, da uomo di fede, la speranza per la Chiesa e l’umanità intera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti

Leggi anche: Giubileo degli imprenditori al santuario di Caravaggio con monsignor Delpini

Leggi anche: Giubileo degli imprenditori al santuario di Caravaggio con monsignor Delpini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti; Conclusione Giubileo nella Diocesi di Lucca; Lucca, conclusione del Giubileo in diocesi nel segno del venerabile Enrico Bartoletti.

Si chiude il Giubileo. Omaggio e preghiera per monsignor Bartoletti - 30 nella Cattedrale di San Martino dove si terrà una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. lanazione.it