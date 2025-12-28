Mikaela Shiffrin ha concluso con successo la sua rimonta nello slalom di Semmering, aggiudicandosi la quinta vittoria consecutiva in stagione. Con questa affermazione, raggiunge la 69ª vittoria nella specialità e la 106ª in carriera in Coppa del Mondo. Sul podio anche Colturi, mentre la gara conferma la costanza della sciatrice statunitense nel circuito internazionale.

Alla fine vince sempre lei. Mikaela Shiffrin piazza la rimonta nella seconda manche dello slalom di Semmering e conquista la quinta vittoria consecutiva in stagione tra i pali stretti, la numero 69 nella specialità e la 106 della carriera in Coppa del Mondo. Sicuramente il successo più sofferto di questa prima parte di stagione, visto che è arrivato per soli 9 centesimi nei confronti della svizzera Camille Rast. Altro podio per l’Albania grazie a Lara Colturi, che riesce a concludere al terzo posto. Shiffrin, quarta dopo la prima manche, ha realizzato il miglior tempo nella seconda, con la pista che ha sicuramente retto meglio rispetto ai disastri visti nella prima parte di gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shiffrin completa la rimonta e vince anche lo slalom di Semmering. Colturi ancora sul podio

