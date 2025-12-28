Sfida a uno degli attacchi top Ma il blitz a Tortona non è impossibile

La confortante vittoria casalinga di sabato scorso contro Trento ha ridato morale alla Una Hotels, ma non ha certo risolto i problemi. I biancorossi infatti restano penultimi in classifica, a quota 6 con Cantù, ma al momento penalizzati dallo scontro diretto, in piena lotta per la retrocessione. Benchè supportati da una qualità di gioco in miglioramento nelle ultime settimane (per questo grida ancora più vendetta il quasi certo successo gettato alle ortiche a Trieste negli ultimi secondi due settimane fa) sono attesi oggi da una trasferta quanto mai probante. Si sale infatti a Tortona per affrontare la Bertram, quarta forza del campionato, che tra le mura amiche della Nova Arena, in questa stagione viaggia col vento in poppa: 5 vittorie in sei gare (l’unico stop con Venezia, che la precede al terzo posto con due punti di margine) e qualcosa come 100 punti di media realizzati, che fanno dei piemontesi la prima forza della serie A per canestri messi a segno sul proprio parquet. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

