settore giovanile oggi doppio torneo a castelnuovo

La macchina organizzativa del Castelnuovo e dei sostenitori non si ferma nemmeno per le feste. Oggi, al "Nardini", sul bel fondo in erba sintetica che permette di evidenziare al massimo la tecnica dei giocatori, si disputano due interessanti tornei giovanili. Si inizia al mattino con la prima edizione della " Tecnoambiente Cup ", riservata alla categoria "Pulcini" 2015. In campo scenderanno le promesse del Castelnuovo che ha allestito due formazioni e i pari categoria della Carrarese e dello Sporting Lucca. Nel pomeriggio, invece, si disputa il trofeo "Mauro Marchini", alla memoria del presidentissimo gialloblu che regalò nove anni di calcio professionistico alla Garfagnana e all’intera Valle del Serchio, con il Castelnuovo in "C2" e per due volte arrivato a disputare i play-off per salire in "C1". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

