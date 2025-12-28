Sette milioni di finanziamenti ad Hamas | arrestato il presidente dei Palestinesi in Italia Mohammad Hannoun Meloni | Soddisfazione per l' operazione
L'indagine ha permesso di accertare che Hamas si è dotata di un comparto estero e di articolazioni periferiche che promuovono l'immagine dell'organizzazione per contribuire al suo finanziamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Finanziamenti ad Hamas per 7 milioni di euro attraverso associazioni, 9 arresti - Coinvolto anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun considerato un 'membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. ansa.it
