Sette generazioni di stampe dei tessuti la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una Casa della memoria
Un prestigioso riconoscimento nazionale illumina una delle più antiche eccellenze dell’artigianato italiano: la casa e laboratorio di Giuseppe Pascucci – Stamperia Pascucci di Gambettola entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’ingresso è stato ratificato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Bicentenario della Stamperia Pascucci: un anno di Romagna in festa
Leggi anche: Per i suoi 200 anni la stamperia Pascucci apre a una mostra a cielo aperto dedicata alla Natività
Sette generazioni di stampe dei tessuti, la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una Casa della memoria.
Sette generazioni di stampe dei tessuti, la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una "Casa della memoria" - Fondata nel 1826 da Giuseppe Pascucci (1803–1878), la stamperia rappresenta un caso unico in Italia: sette generazioni della stessa famiglia, di padre in figlio ... cesenatoday.it
UN NATALE CHE UNISCE LE GENERAZIONI: ALLA CASA DI RIPOSO DI ASIAGO TORNANO “I NIPOTI DI BABBO NATALE” I desideri dei residenti dell’IPAB dell’Altopiano realizzati grazie alla generosità dei nipoti virtuali da tutta Italia L'ARTICOLO: http - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.