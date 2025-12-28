Sette generazioni di stampe dei tessuti la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una Casa della memoria

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prestigioso riconoscimento nazionale illumina una delle più antiche eccellenze dell’artigianato italiano: la casa e laboratorio di Giuseppe Pascucci – Stamperia Pascucci di Gambettola entra ufficialmente a far parte dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’ingresso è stato ratificato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bicentenario della Stamperia Pascucci: un anno di Romagna in festa

Leggi anche: Per i suoi 200 anni la stamperia Pascucci apre a una mostra a cielo aperto dedicata alla Natività

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sette generazioni di stampe dei tessuti, la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una Casa della memoria.

sette generazioni stampe tessutiSette generazioni di stampe dei tessuti, la Stamperia Pascucci diventa ufficialmente una "Casa della memoria" - Fondata nel 1826 da Giuseppe Pascucci (1803–1878), la stamperia rappresenta un caso unico in Italia: sette generazioni della stessa famiglia, di padre in figlio ... cesenatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.