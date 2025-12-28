settantanove anni in disparte

Vincenzo Calafiore 28 Dicembre 2025 11-12-1946 BUON COMPLEANNO QUINTO << Ai miei occhi che ascoltano>> Di cosa mi ricordo, io il vecchio Quinto Malatesta, scrittore per passione e non per vendere o per notorietà, ora al mio giro di boa dei settantanove anni, e le mie parole sono più giovani di me, e continuano a girare per il mondo, a produrre i loro effetti, a far nascere e tenere in vita universi, mentre io – che ho combattuto con onde alte e mareggiate e una moltitudine di nostalgie, assenze di una vita, ancor più maligne – vivo sempre più in disparte, più piccolo, più ai margini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

