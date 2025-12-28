TERRANUOVA Il girone di andata del campionato di serie D appena mandato agli archivi è stato il più prolifico per il Terranuova Traiana. La squadra di patron Vannelli ha chiuso la prima parte di stagione a quota 25 punti insieme al Siena, andando ad occupare la settima posizione in classifica a sole quattro lunghezze dalla zona playoff. Si tratta dell’avvio migliore per i biancorossi per quanto riguarda le tre esperienze finora vissute in quarta serie. Lo scorso anno, la formazione allenata da Marco Becattini girò a 19 punti - 6 in meno rispetto ad oggi - facendone 20 nel girone di ritorno. Il campionato si concluse l’11 maggio 2025 con la sfida play-out al Matteini tra Terranuova Traiana e Figline, vinta dai padroni di casa per 1-0 grazie ad un gol di Marini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: numeri a confronto negli ultimi anni

Leggi anche: Roma, dati horror nei big match: i numeri allarmanti negli ultimi anni

Leggi anche: Effetto Meloni, boom di donne lavoratrici negli ultimi due anni. Tutti i numeri. L’ultima rosicata della sinistra

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lega nazionale dilettanti, la sezione abruzzese traccia il bilancio di un anno tra sport, territorio e responsabilità; SERIE D: 118 CALCIATORI APPRODATI NEI PROFESSIONISTI PER UN NUMERO MAI RAGGIUNTO PRIMA; Sbarchi e accoglienza dei migranti: tutti i dati; Serie D, girone B - Casatese Merate granitica: 0-0 alla Leon Arena e 15° risultato utile consecutivo.

Serie D: numeri a confronto negli ultimi anni - Il girone di andata del campionato di serie D appena mandato agli archivi è stato il più prolifico per il Terranuova Traiana. sport.quotidiano.net