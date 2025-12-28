Serie A17° turno | Cremonese-Napoli 0-2

Nel 17° turno di Serie A, il Napoli si impone con un risultato di 2-0 sulla Cremonese. Dopo la vittoria in Supercoppa, la squadra partenopea consolida la seconda posizione in classifica, in attesa del prossimo impegno contro l’Inter. La gara si è svolta a Cremona, con il Napoli che ha mostrato solidità e determinazione, mantenendo alta la propria corsa nel campionato.

17.02 Fresco di trionfo in Supercoppa, il Napoli passa d'autorità a Cremona (0-2). Partenopei secondi, aspettando l'Inter. Campioni d'Italia subito a segno (13'): destro di Spinazzola rimpallato,Hojlund arpiona la sfera e insacca (13'). Squadra di Nicola pericolosa con Bianchetti e Payero,al 45' il danese Hojlund chiude un super 1° tempo firmando raddoppio e doppietta personale. Ex United vicino al tris col mancino (50').Rischia l'autogol Terracciano (58'),occasioni anche per McTominay e di nuovo Hojlund. Non riescono a graffiare i padroni di casa.

