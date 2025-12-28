Serie A Women annunciati date e orari delle prime tre giornate del 2026! Si riparte il 17 gennaio con la decima giornata | tutto il programma

Sono state annunciate le date e gli orari delle prime tre giornate della Serie A Women 2026. La stagione si aprirà il 17 gennaio con la decima giornata, proseguendo poi con le successive tappe del campionato. La FIGC Femminile ha ufficializzato il calendario, offrendo così un quadro chiaro degli impegni futuri delle squadre. Ecco il dettaglio delle partite e delle date di inizio.

Serie A Women, annunciati date e orari dei primi tre turni del 2026! Il programma di 10a, 11a e 12a giornata del massimo campionato femminile La FIGC Femminile ha ufficializzato, attraverso un comunicato, date e orari delle prime tre giornate di Serie A Femminile 2026, definendo così il programma completo degli impegni tra metà gennaio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A Women, annunciati date e orari delle prime tre giornate del 2026! Si riparte il 17 gennaio con la decima giornata: tutto il programma Leggi anche: Juventus Women, date e orari delle prime tre partite in Serie A femminile del 2026: quando saranno impegnate le bianconere Leggi anche: Juventus Women, ufficiali date e orari delle sfide contro il Wolfsburg: ecco quando si giocheranno i playoff di Women’s Champions League Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Doppio rinforzo per la Caronnese Women; Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone; Ternana Women, esonerato mister Cincotta; Juventus Women ufficiali date e orari dei quarti di Coppa Italia | ecco quanto si disputano le gare col Napoli. Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del campionato - Ufficiali le date e gli orari delle prime tre giornate di Serie A Women Athora del nuovo anno, che si ... tuttojuve.com

Lazio Women - Lazio Women, si riparte il 18 gennaio: annunciati gli orari dei prossimi match di Serie A femminile: ecco quando toccherà alle biancocelesti La FIGC Femminile ha ufficializzato, tramite un comunicato, ... lazionews24.com

- Serie A Women: ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026 - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com facebook

Ufficiali date e orari dalla 10ª alla 12ª giornata di Serie A Women Athora AC Milan – 17/01, 12:30 Juventus – 26/01, 18:00 AS Roma – 01/02, 15:00 parmacalcio1913.com/flash-news/ x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.