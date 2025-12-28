Serie A Trapani nel caos Varese al completo per approfittarne
Alle ore 19, una bella occasione per la Pallacanestro Varese. Le tre vittorie nelle ultime cinque uscite hanno riacceso l’entusiasmo in casa biancorossa e a Trapani gli Shark si presenteranno dopo settimane di passione, che vanno ben oltre l’ottima classifica attuale. Cinque punti di penalizzazione già incassati in stagione, 100.000 euro di ammenda totale per le ultime due uscite con un tesserato in meno rispetto ai regolamenti, Amar Alibegovic in Spagna in attesa del via-libera per il tesseramento e un roster difficile da prevedere, viste le ultime defezioni. In più, senza coach, visto che il blocco dei tesseramenti imposto dalla FIP non permette di registrare Alex Latini, ex assistente di Jasmin Repesa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
