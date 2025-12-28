Serie A Pisa-Juventus 0-2 Colpo da grande squadra | gol e highlights

La Juventus saluta l’anno con un successo pesante per forma e sostanza. A Pisa, nell’ultima gara del calendario solare, i bianconeri impongono ritmo e qualità, colpiscono nella ripresa e tornano a casa con un 2-0 che racconta di solidità, pazienza e cinismo. A decidere sono Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

