Serie A Pisa-Juventus 0-2 Colpo da grande squadra | gol e highlights
La Juventus saluta l’anno con un successo pesante per forma e sostanza. A Pisa, nell’ultima gara del calendario solare, i bianconeri impongono ritmo e qualità, colpiscono nella ripresa e tornano a casa con un 2-0 che racconta di solidità, pazienza e cinismo. A decidere sono Pierre Kalulu. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Pisa-Juve diretta Serie A: 2-0 per i bianconeri all'Arena Garibaldi LIVE - All'Arena Garibaldi, i bianconeri di Spalletti a caccia di conferme dopo il doppio successo su Bologna e Roma, ma Gilardino si gioca la panchina ... corrieredellosport.it
Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti - Gilardino recrimina per la traversa di Moreo e il palo di Tramoni ... msn.com
Calcio, Serie A: Pisa-Juventus 0-2 - Debole la conclusione di Openda, Koopmeiners si procura una buona chance ma si fa rimpallare. rainews.it
