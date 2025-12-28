Serie A oggi Cremonese-Napoli – Diretta

Oggi, domenica 28 dicembre, la Serie A propone la sfida tra Cremonese e Napoli, valida per la 17ª giornata. La partita si svolge a Cremona ed è disponibile in diretta tv e streaming. Il Napoli cerca punti importanti in trasferta, mentre la Cremonese punta a consolidare il proprio cammino in campionato.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 28 dicembre, i partenopei volano a Cremona per affrontare la Cremonese – in diretta tv e streaming – nella 17esima giornata di campionato. La squadra di Conte è reduce dal trionfo di Riad, dove ha vinto la Supercoppa italiana battendo il Bologna in .

