Serie A Lautaro all’assalto del primato | il capitano dell’Inter può superare un altro record stagionale

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, punta a consolidare la propria posizione in Serie A, cercando di superare un nuovo record stagionale. Con l’obiettivo di chiudere l’anno in testa alla classifica, il giocatore si prepara alla sfida contro l’Atalanta, mettendo in campo tutta la sua esperienza e determinazione. Un momento importante per l’Inter e per il suo leader, che desidera confermare la propria crescita e contribuire alla posizione della squadra.

Inter News 24 Serie A, il capitano dell'Inter vuole chiudere l'anno solare in vetta: striscia aperta e numeri da leader contro l'Atalanta. Inter si affida ancora al suo capitano. Lautaro Martínez è uno dei grandi protagonisti del 2025 e guarda a un ultimo obiettivo prima della chiusura dell'anno solare: diventare il miglior marcatore della Serie A. Davanti a lui c'è soltanto Riccardo Orsolini, con 15 reti contro le 14 dell'argentino. Il momento è favorevole. Lautaro va a segno da tre presenze consecutive in campionato e non infilava una striscia più lunga nello stesso anno solare dal periodo novembre–dicembre 2021, quando arrivò a cinque gare di fila con almeno un gol.

