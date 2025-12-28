Serie A la Juventus vince in trasferta | è 2 a 0 contro il Pisa

La Juventus vince 2-0 in trasferta contro il Pisa nel match valido per la 17a giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato salendo momentaneamente al secondo posto in classifica con 32 punti, a meno uno dalla capolista Inter (che ha due partite in meno). Partita complicata per i bianconeri, che sbloccano il risultato al 28' della ripresa grazie all'autorete di Calabresi dopo un tocco sotto misura di Kalulu. Nel finale in pieno recupero Yildiz a porta vuota chiude la partita su assist di David dopo una bella giocata di suola di Miretti. I toscani, che restano penultimi con 11 punti, possono recriminare per la traversa colpita da Moreo e il palo colpito da Tramoni sul punteggio di 0-0. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, la Juventus vince in trasferta: è 2 a 0 contro il Pisa Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Juventus la vince nel secondo tempo contro il Pisa! Sospiro di sollievo per Allegri Leggi anche: Pallamano, campionato di Serie A Silver maschile: il Chieti vince in trasferta contro il Teramo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calcio: la Juve batte in trasferta il Pisa 2-0; Il Torino torna a vincere in trasferta: le parole di Baroni, Tameze, Vlašic e Ismajli Streaming | IT; La Juve batte il Pisa; I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa. Calcio: la Juve batte in trasferta il Pisa 2-0 - La partita si sintetizza in poche righe: sostanziale parità nei tre quarti del match, poi la Juve si sblocc ... quotidianopiemontese.it

Zhegrova e la zeppetta, "Grazie Spalletti". Kalulu-Yildiz, i gol Juve: "Qua non c'è fortuna" - Il kosovaro entra nella ripresa e semina il panico nella difesa nerazzurra, mentre il difensore e il 10 bianconero regalano i tre punti: "Gol non belli ma importanti" ... tuttosport.com

La Juve batte il Pisa - 0 in trasferta contro il Pisa nel match valido per la 17/a giornata di Serie A e ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato salendo momentaneamente al secondo posto in cla ... rainews.it

HO LE VERTIGINI! NON VI AZZARDATE A MONTARVI LA TESTA! Pisa Juventus 0-2

ULTIM'ORA SERIE A 17^ giornata Pisa-Juventus 0-2 #Kalulu (73'), #Yildiz (90'+2) #SkySport #PisaJuventus #Pisa #Juventus #SerieA #SkySerieA x.com

Serie A. Pisa-Juventus 0-0 dopo i primi 45’: sfida testa-coda Udinese-Lazio 1-1: i friulani pareggiano al 95esimo. Finale con polemica Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-serie-a-giornata-17-risultati-cronaca- - facebook.com facebook

