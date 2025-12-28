Trasferta sul campo di Napoli per la Pallacanestro Cantù, che in questa stagione ha perso in sei occasioni su sei lontano da Desio e soprattutto non ottiene una vittoria da ben cinque turni. E se nella lista ci sono anche Bologna, Venezia e Milano, è anche vero che i passi falsi nel derby con Varese e soprattutto a Treviso hanno complicato non poco la classifica dei comaschi. La settimana è stata utile anche per inserire maggiormente Erick Green (nella foto) nei meccanismi, ma i 12 punti con l’Olimpia sono stati un ottimo primo assaggio. Napoli quindi, in corsa per un posto in Coppa Italia, ex squadra proprio del numero 32 canturino, e che in campo ha quello Stefano Gentile che giocò agli ordini di Pino Sacripanti tra il 2013 e il 2015. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Cantù vola a Napoli col mal di trasferta: "Ora sblocchiamoci»

