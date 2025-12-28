Serie A Brescia ecco la Reyer Della Valle a un passo da quota 4.500 punti
Dopo la Virtus, la Reyer Venezia. Nessuna pausa per la Pallacanestro Brescia, che nel giorno di Natale si è allenata davanti a 200 tifosi e alle 16 sarà in campo con un’altra corazzata del campionato per difendere il primato. Ospiti privi di Jordan Parks, Brescia che vuole festeggiare i 4500 punti di Amedeo Della Valle (nella foto) in Serie A. Il capitano è a -21, ed è già il giocatore in attività con più punti realizzati. Così coach Matteo Cotelli: "Dovremo essere bravi a contenere il loro pacchetto esterni, composto da Cole, Bowman e Valentine. Bisognerà limitare il numero delle palle perse per evitare che Venezia possa accendersi e reggere l’impatto fisico dei lunghi orogranata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
