Dopo la Virtus, la Reyer Venezia. Nessuna pausa per la Pallacanestro Brescia, che nel giorno di Natale si è allenata davanti a 200 tifosi e alle 16 sarà in campo con un’altra corazzata del campionato per difendere il primato. Ospiti privi di Jordan Parks, Brescia che vuole festeggiare i 4500 punti di Amedeo Della Valle (nella foto) in Serie A. Il capitano è a -21, ed è già il giocatore in attività con più punti realizzati. Così coach Matteo Cotelli: "Dovremo essere bravi a contenere il loro pacchetto esterni, composto da Cole, Bowman e Valentine. Bisognerà limitare il numero delle palle perse per evitare che Venezia possa accendersi e reggere l’impatto fisico dei lunghi orogranata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A. Brescia, ecco la Reyer. Della Valle a un passo da quota 4.500 punti

Leggi anche: Serie A. Brescia da capoclasse. Piegata anche Napoli. Della Valle mattatore

Leggi anche: Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Germani Brescia - Reyer Venezia, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Germani Brescia-Reyer Venezia | La situazione e dove vederla in tv; Serie A. Brescia, ecco la Reyer. Della Valle a un passo da quota 4.500 punti; Reyer Venezia alla sfida Germani Brescia, Spahija: Vogliamo dare continuità al nostro percorso.

Serie A. Brescia, ecco la Reyer. Della Valle a un passo da quota 4.500 punti - Nessuna pausa per la Pallacanestro Brescia, che nel giorno di Natale si è allenata ... sport.quotidiano.net