Serata a tombola con le amiche si trasforma in tragedia | Alessandra è morta così terribile

Durante una serata tra amiche dedicata alla tombola, si è verificato un evento tragico che ha coinvolto Alessandra, perdendo improvvisamente la vita. L’atmosfera di fine dicembre, tra il profumo di legna bruciata e il silenzio che anticipa il nuovo anno, ha reso ancora più dolorosa questa perdita inattesa. Questa vicenda ricorda quanto possa essere fragile la quotidianità e l’importanza di affrontare con attenzione momenti di convivialità.

L'aria pungente di fine dicembre profumava di legna bruciata e di quel silenzio sospeso che separa il Natale dal nuovo anno. Una donna camminava con passo leggero, portando con sé non solo il calore di un cappotto pesante, ma anche quella vivace aspettativa che solo le tradizioni semplici sanno regalare. Pochi metri la separavano da una porta illuminata, oltre la quale l'attendevano le amiche di una vita, il rumore dei chicchi di fagiolo sulle cartelle di cartone e il rito dei numeri chiamati a gran voce. Era un percorso fatto mille volte, un tragitto familiare tra i lampioni della sera, interrotto bruscamente da un bagliore improvviso di fari e dal suono stridente della gomma sull'asfalto.

