Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati per finanziamenti ad Hamas

Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati coinvolti in un'indagine sulla distribuzione di finanziamenti a Hamas. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Genova sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, mira a contrastare attività illegali legate al terrorismo internazionale. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di controlli e prevenzione delle reti di finanziamento illecite.

GENOVA (ITALPRESS) – Nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato (Questura di Genova-D.I.G.O.S, col raccordo operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma) e dalla Guardia di Finanza (GICO di Genova e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma), sono state eseguite, nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare e di altri indagati, un totale di 17 perquisizioni, personali e locali (incluse le tre sedi dell’ABSPP a Genova, Milano e Roma), che hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

