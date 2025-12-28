Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati per finanziamenti ad Hamas
Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati coinvolti in un'indagine sulla distribuzione di finanziamenti a Hamas. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato di Genova sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, mira a contrastare attività illegali legate al terrorismo internazionale. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di controlli e prevenzione delle reti di finanziamento illecite.
GENOVA (ITALPRESS) – Nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di Roma, dalla Polizia di Stato (Questura di Genova-D.I.G.O.S, col raccordo operativo della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma) e dalla Guardia di Finanza (GICO di Genova e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma), sono state eseguite, nei confronti delle persone sottoposte a misura cautelare e di altri indagati, un totale di 17 perquisizioni, personali e locali (incluse le tre sedi dell’ABSPP a Genova, Milano e Roma), che hanno interessato anche le città di Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza Brianza, Lodi, Sassuolo (Modena). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Finanziamenti ad Hamas, sequestrato un milione di euro in contanti: pc e dispositivi elettronici nascosti in un’intercapedine – Video
Leggi anche: Hamas, sequestrato oltre un milione di presunti finanziamenti
Maxi sequestro di droga in un'azienda di Monopoli: due persone in manette; Blitz della Finanza, sequestrati un milione di addobbi natalizi pericolosi e 8 tonnellate di fuochi d'artificio; Natale, maxi controlli sul pesce importato: sequestrati 250 chili di prodotti in un magazzino di Campi; Coppia non paga le tasse da oltre dieci anni: sequestrati beni per due milioni di euro.
Sequestrati oltre un milione di euro agli indagati per finanziamenti ad Hamas - GENOVA (ITALPRESS) – Nell’ambito della indagine condotta, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova, con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia ... msn.com
Finanziamenti ad Hamas, sequestrato un milione di euro in contanti: pc e dispositivi elettronici nascosti in un’intercapedine – Video - Sono 17 le perquisizioni effettuate dalla Digos (incluse le tre sedi dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese a Genova, Milano e Roma), a Torino, Bologna, Bergamo, Firenze, ... ilfattoquotidiano.it
Finanziamenti ad Hamas, 17 perquisizioni tra Genova e Sassuolo: sequestrato oltre un milione di euro - Oltre un milione di euro in contanti, computer, smartphone, chiavette usb contenenti canti inneggianti Hamas e bandiere ... genova24.it
#Maddaloni - Oltre 25 kg di materiale pirotecnico sequestrati dalla Polizia. Denunciato un uomo per detenzione e commercio abusivo. #Polizia #Pirotecnico #Sequestro #Cronaca #Sicurezza #PoliziaDiStato #NanoTV - facebook.com facebook
SEQUESTRATI OLTRE 1 MILIONE 250MILA PRODOTTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER LA SALUTE PUBBLICA E SEGNALATI 9 RESPONSABILI NELL’OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL GRUPPO DI POTENZA (COMPAGNIE RIONE x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.