Spesso si parla di vitamine e minerali senza soffermarsi su quelli che, pur presenti in quantità minime, sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro organismo. Il selenio è un oligoelemento silenzioso ma fondamentale, che lavora costantemente dietro le quinte per proteggere le cellule e mantenere l’equilibrio di numerosi processi vitali. Anche se ne abbiamo bisogno solo in tracce, la sua assenza o il suo eccesso possono avere conseguenze significative sulla salute. Dal punto di vista biologico, il selenio è essenziale perché entra a far parte delle selenoproteine, molecole coinvolte in importanti reazioni enzimatiche. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Selenio, il fattore fondamentale per il corpo di cui nessuno parla

