Sei persone ferite in un violento frontale lungo la Fondovalle del Panaro
Un grave incidente ha paralizzato la viabilità appenninica nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 15:30, lungo la Fondovalle del Panaro - nel tratto compreso tra il ponte della Docciola e il ristorante "da Martino" - due vetture sono entrate in collisione frontale. L'impatto è stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Violento frontale a Montano Lucino in via Roma, sono 5 le persone ferite
Leggi anche: Violento frontale a Montano Lucino in via Roma, sono 5 le persone ferite
Sei persone ferite in un violento frontale lungo la Fondovalle del Panaro; Scontro tra due auto ad Arosio, sei persone ferite; Incidente stradale sulla Cilentana: sei feriti, strada chiusa al traffico; Incidente a Puianello: fuori pericolo il ferito più grave.
Pauroso scontro tra tre auto: cinque persone ferite, tra cui due minorenni. Tutti sono stati trasportati in ospedale - Un violento scontro tra tre veicoli si è verificato nel pomeriggio di oggi - ildolomiti.it
Scontro tra due auto ad Arosio, sei persone ferite - Due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù, in ... espansionetv.it
Violento frontale fra due auto: in ospedale i due automobilisti - Violento frontale fra due auto nel pomeriggio a Sarcedo in via Ca' Fusa: due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. ecovicentino.it
Tamponamento a catena all'uscita galleria avellola. 4 veicoli coinvolti. 3 persone ferite trasportare in ospedale. - facebook.com facebook
Almeno quindici persone sono morte e altre diciannove sono rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto nel Guatemala occidentale, dove un autobus del trasporto pubblico è precipitato in un burrone. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l'inci x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.