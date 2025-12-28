Un grave incidente ha paralizzato la viabilità appenninica nel pomeriggio di mercoledì. Intorno alle 15:30, lungo la Fondovalle del Panaro - nel tratto compreso tra il ponte della Docciola e il ristorante "da Martino" - due vetture sono entrate in collisione frontale. L'impatto è stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Sei persone ferite in un violento frontale lungo la Fondovalle del Panaro

Leggi anche: Violento frontale a Montano Lucino in via Roma, sono 5 le persone ferite

Leggi anche: Violento frontale a Montano Lucino in via Roma, sono 5 le persone ferite

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Sei persone ferite in un violento frontale lungo la Fondovalle del Panaro; Scontro tra due auto ad Arosio, sei persone ferite; Incidente stradale sulla Cilentana: sei feriti, strada chiusa al traffico; Incidente a Puianello: fuori pericolo il ferito più grave.

Pauroso scontro tra tre auto: cinque persone ferite, tra cui due minorenni. Tutti sono stati trasportati in ospedale - Un violento scontro tra tre veicoli si è verificato nel pomeriggio di oggi - ildolomiti.it