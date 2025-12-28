Secondo una ricerca, oltre il 20% dei video che l’algoritmo di YouTube mostra ai nuovi utenti sono “scarti di intelligenza artificiale”, ovvero contenuti di bassa qualità generati dall’ IA e progettati per accumulare visualizzazioni. La società di editing video Kapwing ha intervistato quindicimila tra i canali YouTube più popolari al mondo, i primi cento ogni paese, e ha scoperto che duecentosettantotto di questi offrono solo questo genere di contenuti. Secondo le stime, questi canali hanno accumulato oltre sessanta miliardi di visualizzazioni e duecentoventuno milioni di iscritti, generando circa centodiciassette milioni di dollari (novanta milioni di sterline) di entrate all’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Secondo uno studio, più del 20% dei video mostrati ai nuovi utenti di YouTube sono “scarti di intelligenza artificiale”

Leggi anche: L’intelligenza artificiale di YouTube ti impedirà di vedere troppi video (e gli utenti non sono contenti)

Leggi anche: L’intelligenza artificiale raggiunge 16 milioni di utenti in Italia: ChatGPT domina il mercato, Perplexity registra una crescita del 2.351% in un anno secondo i dati Comscore

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Secondo uno studio dell’Osservatorio Telepass il turismo natalizio torna a crescere in #Italia. Aumentano le ricerche online (+2,3%) e si rafforza l’interesse per mercatini, presepi, treni di #Natale e luminarie, con viaggi brevi, diffusi e sempre più legati ai territori - facebook.com facebook