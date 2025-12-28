Secondo Israele finanziano Hamas | nove arresti in Italia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno arrestato il giorno stesso che sarebbe dovuto partire per la Turchia, Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, 64 anni, residente a Genova dal 1983, «membro del comparto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

secondo israele finanziano hamas nove arresti in italia

© Cms.ilmanifesto.it - Secondo Israele finanziano Hamas: nove arresti in Italia

Leggi anche: Sette milioni raccolti per Gaza finiti a Hamas: maxi-inchiesta antiterrorismo, nove arresti in Italia

Leggi anche: Terrorismo, 7 milioni di euro ad Hamas da società di beneficenza: nove arresti a Genova, anche il presidente dei "Palestinesi in Italia"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun; Come funzionavano i finanziamenti per Hamas e chi è l'ideatore; “7 milioni a Hamas”, così dirottavano i fondi per Gaza. Meloni: Soddisfazione per maxi operazione; Terrorismo e 7 ottobre, sette milioni ad Hamas da cellule italiane: 9 arresti a Genova.

secondo israele finanziano hamasNove persone sono state arrestate perché accusate di aver finanziato Hamas raccogliendo fondi in Italia - In totale sarebbero stati raccolti oltre 7 milioni di euro mandati nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi del 7 ottobre ... ilpost.it

secondo israele finanziano hamasNo, l’indagine su Hannoun e Hamas non cancella i crimini di Israele e l’orrore a Gaza - L'indagine sui fondi per i civili a Gaza usati per finanziare Hamas hanno fatto ripartire la grancassa dei negazionisti del massacro in atto a Gaza ... fanpage.it

secondo israele finanziano hamasAssociazioni benefiche per finanziare Hamas: Genova al centro della maxi inchiesta - Nove arresti, tra questi anche il 'genovese' Hannoun Mohammad, presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia ... genovatoday.it

Misure cautelari a Genova: nove arresti e sequestri per oltre otto milioni di euro

Video Misure cautelari a Genova: nove arresti e sequestri per oltre otto milioni di euro

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.