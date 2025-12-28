Se ti fa male la pancia è colpa del diavolo madre nutre il figlio solo con biscotti a Bolzano

A Bolzano, una madre ha nutrito il suo bambino esclusivamente con biscotti secchi, senza coinvolgere servizi sanitari o scolastici. A seguito di questa situazione, il bambino è stato affidato a una comunità. Questa vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sull'importanza di un'adeguata assistenza sanitaria e educativa per i bambini.

