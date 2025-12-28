Se Fossi Te tutti i personaggi della favola natalizia made in Rai
Se Fossi Te è una miniserie natalizia della Rai, pensata per regalare agli spettatori un racconto che richiama le atmosfere delle favole di Natale. Proposta durante le festività, questa produzione combina tradizione e sensibilità, offrendo un intrattenimento sobrio e coinvolgente. Una storia adatta a tutta la famiglia, che invita a riflettere sui valori più autentici del periodo natalizio senza eccessi o artifici.
Rai Fiction non va in vacanza e durante le festività propone agli spettatori una miniserie che ha il sapore della favola natalizia. Se Fossi Te, in onda su Rai 1 oggi e domani, è la storia di un uomo e una donna molto diversi tra loro che si scambiano i corpi, finendo ognuno per vivere la vita dell'altro e comprendendola per la prima volta fino in fondo. Ad interpretarli Marco Bocci e Laura Chiatti, marito e moglie " per la prima e ultima volta insieme sul set ", come ha affermato lei col sorriso durante la conferenza stampa di presentazione. Bocci l'aveva già diretta nel film La Caccia ma questa miniserie Eagle Original Content rappresenta la prima esperienza per i coniugi come colleghi di set.
