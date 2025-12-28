SE FOSSI TE SU RAI1 | UNA FAVOLA NATALIZIA A LIETO FINE CON LA COPPIA CHIATTI-BOCCI

“Se fossi te” è la miniserie natalizia in onda su Rai1, domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Con Laura Chiatti e Marco Bocci, la serie racconta una storia di speranza e rinascita ambientata durante le festività. Una narrazione originale e sobria che invita gli spettatori a riflettere sui valori della famiglia e dell’amore, senza eccessi o sensazionalismi.

"Se fossi te" è la miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci, in onda in prima visione domenica 28 e lunedì 29 dicembre su Rai1. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D'annunzio. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l'amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall'inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti.

