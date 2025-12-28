“Se fossi te” è la miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci, in onda in prima visione domenica 28 e lunedì 29 dicembre su Rai1. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D’annunzio. Nel cast anche Vincenzo Ferrera, con l’amichevole partecipazione di Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, con Bebo Storti e con la partecipazione di Nino Frassica. Una favola natalizia a lieto fine, ricca di ingredienti classici, resi originali dall’inserimento dello scambio dei corpi. È una formula narrativa che ha sempre creato situazioni esilaranti, emozionanti, inaspettate e coinvolgenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SE FOSSI TE SU RAI1: CHIATTI E BOCCI SI SCAMBIANO I CORPI NELLA MINISERIE NATALIZIA

Leggi anche: “La prima e l’ultima volta che recitiamo insieme”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano corpi, famiglie, ricchezza e indigenza in “Se fossi te”

Leggi anche: ? “Se fossi te”: Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano le vite su Rai 1

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Se Fossi Te, Chiatti e Bocci l'una nel corpo dell'altro su Rai1 / VIDEO; ‘Se fossi te’, Marco Bocci e Laura Chiatti nella favola natalizia di Rai1; Laura Chiatti e Marco Bocci si scambiano i corpi su Rai 1; Se fossi te, una favola natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci.

Se fossi te in onda stasera su Rai1, di cosa parla la serie con Laura Chiatti e Marco Bocci: trama e cast - La fiction in due puntate racconta la storia dell’operaio Massimo Mancuso e dell’imprenditrice Valentina Sangiorgi che si ... fanpage.it