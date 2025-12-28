Se fossi te streaming e diretta tv | dove vedere la fiction

Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della fiction. Se fossi te è la serie in due puntate a tema natalizio in onda su Rai 1 in prima serata il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21.30. Protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Questa sera, 28 dicembre, va in onda la prima puntata. Dove vedere in tv e in streaming Se fossi te? Ecco tutte le informazioni. In tv. Appuntamento su Rai 1 in prima visione in due serate, il 28 e il 29 dicembre 2025, alle ore 21.30. Se fossi te streaming live. Potete recuperare la fiction in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand sulla piattaforma gratuita Rai Play. 🔗 Leggi su Tpi.it

