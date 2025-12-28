Se Fossi Te replica su Rai Premium quante puntate sono | dove rivedere la fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti

Se Fossi Te, la fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti, è disponibile su Rai Premium in replica. Per conoscere il numero di puntate e le modalità di visione, è possibile consultare il sito ufficiale o la piattaforma di Rai Premium. La serie, caratterizzata da un intreccio romantico e misterioso, offre un’occasione di rivivere le emozioni della storia attraverso le puntate disponibili per la visione in modalità on demand.

Se Fossi Te replica con Marco Bocci e Laura Chiatti. Se Fossi Te è una fiction romantica con un tocco di mistero con protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti. Marco e Laura sono una coppia affiatata ma con vite frenetiche: lui impegnato su un set d’azione, lei immersa in un nuovo progetto teatrale. Una sera, dopo un litigio nato da sciocchezze e stanchezza, entrambi esprimono lo stesso desiderio: “Vorrei che tu capissi davvero cosa significa essere me.” Dove rivedere la fiction Se Fossi Te in replica. Quando va in onda su Rai Premium Se Fossi Te quante puntate sono su Rai 1. Se Fossi Te ha un totale di 2 puntate che vanno in onda nei seguenti giorni Se Fossi Te prima puntata in onda il 28 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

