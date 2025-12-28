Se fossi te recensione | Laura Chiatti e Marco Bocci in una una favola natalizia sullo scambio d’identità

La nostra recensione di Se fossi te, serie tv con Laura Chiatti e Marco Bocci: una favola natalizia in due prime serate su Rai 1, pronta a far capire che non è tutto oro quello che luccica. Laura Chiatti e Marco Bocci sono i brillanti protagonisti di Se fossi te, serie tv diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri pronte a tenere banco per due prime serate su Rai 1. I due protagonisti non potrebbero vivere esistenze più differenti, ma proprio mettendosi l’uno nei panni dell’altra capiranno che non è tutto oro quello che luccica. A renderlo possibile l’espediente della trasformazione e dello scambio di corpi, per una favola natalizia in cui non mancano morale ed happy ending. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Marco Bocci: “Grazie a ‘Se fossi te’ io e mia moglie Laura Chiatti più complici”/ “Mai visti così…” - Marco Bocci si è espresso con entusiasmo a proposito dell’esperienza di condividere il set con sua moglie Laura Chiatti in ‘Se fossi te’. ilsussidiario.net