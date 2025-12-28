Se fossi te Marco Bocci e Laura Chiatti insieme in tv | La serie giusta per metterci nei panni dell' altro

Se fossi Marco Bocci e Laura Chiatti in tv, proporrei una serie che invita a mettersi nei panni dell’altro. Attraverso uno scambio di corpi, la mini-serie offre uno sguardo autentico sulle esperienze e le emozioni di coppia e di individui. Un racconto semplice e diretto, pensato per favorire empatia e comprensione, senza sensazionalismi, valorizzando la quotidianità e le sfumature delle relazioni umane.

Scambiarsi il corpo per riscoprirsi coppia (e individui): Marco Bocci e Laura Chiatti raccontano la mini-serie. Il 28 e 29 dicembre su Rai1. È interessante la scelta fatta da Marco Bocci e Laura Chiatti: sposati da un decennio non hanno mai voluto lavorare insieme. Almeno fino a Se fossi te, la miniserie natalizia Rai in onda il 28 e 29 dicembre. Come mai questo progetto? Forse perché significava una doppia sfida, dato che la storia prevedeva lo scambio dei corpi tra i loro due personaggi, e quindi dover interpretare anche la parte del consorte. Per Bocci è arrivato al momento giusto, come ci racconta al junket organizzato in Rai: Ci siamo guardati, ci ha fatto sorridere, ci ha stuzzicato, e senza pensarci troppo .

