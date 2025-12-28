Se fossi te la trama | di cosa parla la miniserie di Rai 1

Se fossi te è una miniserie natalizia in due puntate, trasmessa su Rai 1 il 28 e 29 dicembre 2025 alle ore 21. La serie racconta le storie di personaggi che, in occasione delle festività, affrontano scelte e emozioni legate alla famiglia, alla tradizione e ai desideri più profondi. Un racconto semplice e riflessivo che invita a riscoprire il valore del tempo condiviso e delle piccole grandi emozioni del Natale.

Massimo Mancuso e Valentina Sangiorgi vivono nella stessa città e lavorano nella stessa azienda, ma sembrano entità opposte. Massimo è un operaio vedovo che deve lottare ogni giorno per sbarcare il lunario e mantenere due figli e il padre, che vive in casa con lui da quando una malattia si è portata via l'amata moglie.

