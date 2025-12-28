Se fossi te | la miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci su Rai1

“Se fossi te” è una miniserie natalizia in prima visione su Rai1, interpretata da Laura Chiatti e Marco Bocci. In onda domenica 28 e lunedì 29 dicembre, la serie offre una narrazione delicata e coinvolgente che si inserisce nel clima di festa, senza eccessi o sensazionalismi. Un’occasione per condividere momenti di riflessione e intrattenimento semplice, adatta a tutta la famiglia durante le festività natalizie.

La magia del Natale arriva su Rai1 con "Se fossi te", la nuova miniserie in prima visione che andrà in onda domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Protagonisti Laura Chiatti e Marco Bocci, affiancati da Vincenzo Ferrera, Sebastiano Somma, Leo Mannise, Martina Bonan, Matteo Schiavone, Sergio Leone, Paola Ceracchi, Mariella Valentini, Bebo Storti e la partecipazione speciale di Nino Frassica. Scritta da Andrea Valagussa e Valerio D'Annunzio, la miniserie è una coproduzione Rai Fiction-Eagle Original Content con il supporto della Friuli-Venezia Giulia Film Commission. I registi Luca Lucini e Simona Ruggeri la descrivono come una favola natalizia ricca di emozioni, risate e colpi di scena, grazie all'originale espediente narrativo dello scambio dei corpi.

